    Indigo Crisis: इंडिगो संकट के बीच वाराणसी से दिल्ली के लिए चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन, समय सारिणी जारी

    By Nishant Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:07 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस के संकट के चलते रेलवे ने वाराणसी से दिल्ली के लिए एसी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य इंडिगो की उड़ानों में दे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के निरस्त होने के कारण परेशान यात्रियों के लिए रेलवे सोमवार को भी वाराणसी से लखनऊ होकर नई दिल्ली के लिए एक एसी स्पेशल ट्रेन चलाएगा। कुल 16 बोगियों वाली यह ट्रेन एक फेरे के लिए चलेगी।

    सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन 04207 स्पेशल वाराणसी से सोमवार को दोपहर 2:50 बजे चलकर शाम 4:50 बजे मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, 6:25 बजे रायबरेली, रात 8:20 बजे लखनऊ, 12:38 बजे बरेली, 2:10 बजे मुरादाबाद, सुबह 4:28 बजे गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली 5:15 बजे पहुंचेगी।

    यह भी पढ़ें- IndiGo Crisis: कानपुर हवाई अड्डे पर मुंबई उड़ान रद्द, दिल्ली-हैदराबाद उड़ानें सुचारू

    वापसी में दिल्ली में फंसे यात्रियों के लिए ट्रेन 04208 स्पेशल मंगलवार सुबह 10:55 बजे नई दिल्ली से चलकर रात 8:05 बजे लखनऊ होते हुए वाराणसी रात 1:20 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में एसी थर्ड, एसी सेकेंड की बोगियां होंगी।