Indigo Crisis: इंडिगो संकट के बीच वाराणसी से दिल्ली के लिए चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन, समय सारिणी जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के निरस्त होने के कारण परेशान यात्रियों के लिए रेलवे सोमवार को भी वाराणसी से लखनऊ होकर नई दिल्ली के लिए एक एसी स्पेशल ट्रेन चलाएगा। कुल 16 बोगियों वाली यह ट्रेन एक फेरे के लिए चलेगी।

