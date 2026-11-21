जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 21 एवं 22 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में रहेंगे। शनिवार को वह दोपहर 3:45 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 5:10 बजे गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जहां शाम 5:30 बजे से 6:45 बजे तक पांचवें स्किल दीक्षा समारोह एवं राष्ट्रीय टपर्स के सम्मान समारोह में सम्मिलित होंगे।