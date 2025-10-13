Deepotsav Ayodhya 2025: आप भी प्रज्वलित कर सकते हैं एक दीया राम, सीता या लक्ष्मण के नाम
अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के लिए 'राम ज्योति' पैकेज पेश किया गया है। 2100 रुपये के इस पैकेज में रोली, सरयू जल, अयोध्या की मिट्टी, रामदाना, मिश्री, रक्षा सूत्र, हनुमान गढ़ी के लड्डू और चरण पादुका सहित आठ वस्तुएं शामिल हैं। श्रद्धालु इस पैकेज के माध्यम से दीपोत्सव में भाग ले सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः अयोध्या में 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार रामनगरी में 26 लाख दीयों को प्रज्वलित किए जाने की तैयारी की गई है।
वहीं अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने दीपोत्सव में भागीदारी को लेकर दुनियाभर के श्रृद्धालुओं के लिए वर्चुअल दीया प्रज्वलित करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। जो लोग दीपोत्सव में भाग नहीं सकते हैं और श्रीराम के प्रति अपनी श्रृद्धा प्रकट करना चाहते हैं वह आनलाइन दीया प्रज्वलित कर सकते हैं। परिषद ने इसके लिए श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के नाम से तीन पैकेज बनाए हैं। दिव्य अयोध्या एप्लीकेशन (एप) के माध्यम से यह पैकेज लिए जा सकते हैं।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'राम ज्योति' पैकेज के तहत 2100 रुपये का पैकेज लेकर श्रृद्धालु अयोध्या दीपोत्सव 2025 में भाग ले सकते हैं। इसमें रोली, सरयू जल (पीतल के लोटे में), अयोध्या रज, रामदाना, मिश्री, रक्षा सूत्र, हनुमान गढ़ी के लड्डू और चरण पादुका (खड़ाऊ) जैसे आठ घटक सम्मिलित हैं।
आनलाइन संकल्प पूर्ण करने पर यह प्रसाद आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार 1100 रुपये में 'सीता ज्योति' पैकेज के तहत श्रद्धालुओं को रोली, सरयू जल (पीतल के लोटे में), रामदाना, रक्षा सूत्र और हनुमान गढ़ी के लड्डू का प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं लक्ष्मण ज्योति पैकेज में 501 रुपये में रोली, अयोध्या रज, रामदाना, रक्षा सूत्र और मिश्री का प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा।
