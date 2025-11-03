डालीबाग के 72 फ्लैटों के लिए 7 हजार से अधिक दावेदार, 10.70 लाख वाले इन भवनों की होगी लॉटरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से डालीबाग में खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों का पंजीकरण सोमवार को पूरा हो गया। 72 फ्लैटों के लिए सात हजार से अधिक आवेदन हुए हैं। एलडीए की वेबसाइट देखने वालों की संख्या 12 हजार से अधिक है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चार नवंबर को दस बजे तक लाटरी कराई जाएगी। पहले यह दस नवंबर को होनी थी।

डालीबाग में 2314 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लांच की है। ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के तीन ब्लाक में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बने हैं। 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर स्थित इस योजना से बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदरबाग व हजरतगंज चौराहा महज पांच से 10 मिनट की दूरी पर है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इन भवनों की कीमत 10.70 लाख रुपये रखी गई है। योजना का चार अक्टूबर से आनलाइन पंजीकरण खोला गया था, जो सोमवार को पूरा हो गया।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुकिंग रद करने का आदेश नहीं गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वर्ष भर विविध आयोजन होते हैं। सहालग के दिनों में एक दिन में चार-चार बुकिंग की जाती है। इस समय भी लगभग प्रतिदिन आयोजन हो रहे हैं। 21 नवंबर से चार दिसंबर तक बंपर बुकिंग है।