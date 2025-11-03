D Pharma में एडमिशन के लिए चार नवंबर से शुरू होगी स्पेशल काउंसलिंग, ऑनलाइन जमा कर सकेंगे फीस 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी-फार्मा) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विशेष (पांचवें चरण) की काउंसलिंग प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया 11 नवंबर तक चलेगी। सभी पात्र अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से अधिक से अधिक संस्थानों के विकल्पों का चयन कर सकते हैं। यह काउंसलिंग प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी खुली है।

इसके साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों में विशेष कोटे की सीटें भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल की गई हैं। इसमें विकल्प चयन चार से छह नवंबर तक किया जाएगा। सीट आवंटन सात नवंबर को किया जाएगा। सिक्योरिटी शुल्क जमा और दस्तावेज सत्यापन आठ से 10 नवंबर तक, सीट वापसी की अंतिम तिथि 10 नवंबर और ऑनलाइन पीआई रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 11 नवंबर निर्धारित है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को अपनी सीट स्वयं फ्रीज करनी होगी।