D Pharma में एडमिशन के लिए चार नवंबर से शुरू होगी स्पेशल काउंसलिंग, ऑनलाइन जमा कर सकेंगे फीस
उत्तर प्रदेश में डी फार्मा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए स्पेशल काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो पहले काउंसलिंग में सीट नहीं पा सके। काउंसलिंग की तिथियाँ जल्द ही घोषित की जाएंगी, इसलिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट रहने की सलाह दी जाती है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी-फार्मा) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विशेष (पांचवें चरण) की काउंसलिंग प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया 11 नवंबर तक चलेगी। सभी पात्र अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से अधिक से अधिक संस्थानों के विकल्पों का चयन कर सकते हैं। यह काउंसलिंग प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी खुली है।
इसके साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों में विशेष कोटे की सीटें भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल की गई हैं। इसमें विकल्प चयन चार से छह नवंबर तक किया जाएगा। सीट आवंटन सात नवंबर को किया जाएगा।
सिक्योरिटी शुल्क जमा और दस्तावेज सत्यापन आठ से 10 नवंबर तक, सीट वापसी की अंतिम तिथि 10 नवंबर और ऑनलाइन पीआई रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 11 नवंबर निर्धारित है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को अपनी सीट स्वयं फ्रीज करनी होगी।
इसके बाद उन्हें निर्धारित समय में काउंसलिंग शुल्क और सुरक्षा धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। अभ्यर्थी समय का ध्यान रखते हुए परिषद की वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन करें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।