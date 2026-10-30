यूपी में कल का मौसम कैसा रहेगा? चक्रवात अर्नब के चलते कई जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-तूफान की भी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में चक्रवात अर्नब के चलते भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में धान की फसलों को भारी नुकसान भी हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी चक्रवाती तूफान अर्नब का असर देखने को मिल सकता है, जिससे कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है।

IMD के अनुसार, 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही, प्रदेश में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में बिजनौर में सर्वाधिक 10 सेमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

यूपी में बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तेज बारिश के हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं, कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। भारी बारिश से धान की फसल को भी नुकसान हो रहा है।