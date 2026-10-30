उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान अर्णब का असर, बारिश और ठंड से बदला मौसम का मिजाज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्णब का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। गुरुवार को दोपहर चार बजे शहर में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई और पूरे दिन बादल छाए रहे। वहीं, सोनभद्र में सबसे अधिक बारिश हुई।

साथ ही, पश्चिमी यूपी में भी हल्की फुहारें पड़ीं। 31 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही, तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस तूफान के प्रभाव से अगले दो दिनों के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आएगी।