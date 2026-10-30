यूपी में 60 जिलों के 12 लाख अभ्यर्थी आज देंगे PET एग्जाम, बारिश के अलर्ट के बीच खास इंतजाम, नोडल अधिकारी अलर्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रदेश के 60 जिलों में करीब 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में लगभग छह लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। मौसम में बदलाव और बारिश की आशंका को देखते हुए आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरतने और आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के अध्यक्ष सत्य नारायण साबत ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि सभी 60 जिलों के नोडल अधिकारियों (अपर जिलाधिकारी) और नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की जा चुकी है। परीक्षा के सुचारु और व्यवस्थित संचालन के लिए गुरुवार को रिहर्सल भी कराया गया।