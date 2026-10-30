यूपी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का कहर, मौसम खराब होने से धान की फसल को भारी नुकसान

जागरण संवाददाता, मेंहनगर (आजमगढ़)। बंगाल की खाड़ी में बने अर्न तूफान के असर से लगातार दूसरे दिन भी हो रही बारिश व तेज हवा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तहसील क्षेत्र में पिछैती धान की फसल जमीन पर गिर गई है, जिससे फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है।

किसान बशिष्ठ सिंह, ओमप्रकाश सिंह ,प्रधान मुकुटधारी यादव ने बताया कि पिछैती धान में भरपूर वृद्धि हुई थी और हाल ही में बाली आई थी। अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन दो दिनों से जारी बारिश व तेज हवा के कारण पूरी फसल खेत में ही लेट गई है। हरी-भरी धान आंधी से जमीन पर बिछ गई है।