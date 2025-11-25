एक पल को कुछ समझ में ही नहीं आया, आखिर हो क्या रहा... आतंकी कनेक्शन की बात कहकर लोगों को बनाया जा रहा शिकार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर अपराधियों द्वारा आतंकी घटनाओं के नाम पर लोगों को ठगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जालसाजों ने भोपाल में बुजुर्ग अधिवक्ता को जाल में फंसाया। तनाव में आने के कारण उन्होंने जान देदी। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी ठगी ने जिंदगी तबाह करने की कोशिश की हो। लखनऊ के आलमबाग और राजाजीपुरम निवासी वरिष्ठ नागरिकों को भी इसी तरह के जाल में फंसाया। उन्हें भी फोन कर बताया गया कि वे एक आतंकी मामले में फंस गए हैं और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो सकती है। डर के कारण दोनों से 30 लाख रुपये ऐंठ लिए।



पीड़ितों ने बताया कि जब काल आया और आतंकी से तार जुड़े होने की बात कही तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उस दौरान उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। डर, तनाव और अवसाद की हालत में वे परिवार से भी बात नहीं कर पा रहे थे। एक पल को ऐसा लगा कि अब जीने से कोई फायदा नहीं है। उनके कहने पर खातों के साथ-साथ पूरी जानकारी देदी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, परिजनों को बात बताई तो ठगी की जानकारी हुई है। परिवारीजन की काउंसिलिंग के बाद स्थिति को समझकर उन्हें संभाला और पुलिस से संपर्क कराया, जिसके बाद उन्हें बड़ी राहत मिली। पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित ने बताया कि साइबर जालसाज कोई न कोई नया तरीका आम व्यक्ति को ठगने के लिए निकाल लेते हैं।