यूपी की महिला ने पासबुक में इंट्री कराई तो उड़ गए होश, खाते से कट गए थे लाखों

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने महिला समेत चार के खातों से 13.69 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले साइबर थाना, चौक, आलमबाग व कृष्णानगर के हैं। पुलिस चारों मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।



इंदिरानगर के लक्ष्मणपुरी स्थित वैभव एंक्लेव निवासी मनोज अग्रवाल की पत्नी किरन का खाता यूनियन बैंक आफ इंडिया है। किरन के मोबाइल में जियो के नेटवर्क की समस्या देख नया मोबाइल खरीदकर सिमकार्ड लगाया तो खाते से रुपये निकलने का मैसेज आया। पासबुक में इंट्री कराई तो पता चला कि खाते से 11 दिन में सात लाख रुपये पार किए गए हैं।

मनोज ने बताया कि न ही किसी को मोबाइल संबंधी जानकारी शेयर की थी और न ही कभी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड इश्यू कराया है। माना जा रहा है कि साइबर ठगों ने मोबाइल का क्रेडेंशियर डाटा चोरी कर ठगी की हैं। मनाेज ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है।

वहीं, आलमबाग के छोटा बरहा पवनपुरी निवासी सुनील कुमार ने इलाज के लिए मां को 30 सितंबर को लारी अस्पताल में भर्ती कराया था। सीटी स्कैन के लिए वे मेडिकल कालेज गेट नंबर-2 पर जा रहे थे। इसी बीच एक युवती ने अपने बीमार परिचित से बात करने की बात कहकर मोबाइल मांगा। बात करते हुए युवती परिचित संग मोबाइल लेकर भाग गयी।

कुछ देर बाद पीड़ित रुपये निकालने एटीएम बूथ पर गया तो पता चला कि खाते से 5.50 लाख रुपये निकले हैं। चौक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर एमआरआई स्कैन सेंटर के सीसी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। उधर, आलमबाग के आदर्शनगर निवासी रुपा महाजन ने बताया कि 14 अक्टूबर को साइबर जालसाज ने खाते से 94 हजार रुपये गायब कर दिए।