    यूपी की महिला ने पासबुक में इंट्री कराई तो उड़ गए होश, खाते से कट गए थे लाखों

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    लखनऊ में साइबर जालसाजों ने महिला समेत चार लोगों के खातों से 13.69 लाख रुपये उड़ा लिए। ठगी के मामले साइबर थाना, चौक, आलमबाग और कृष्णा नगर में दर्ज हुए हैं। एक मामले में, मोबाइल नेटवर्क की समस्या का फायदा उठाकर महिला के खाते से सात लाख रुपये निकाले गए। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने महिला समेत चार के खातों से 13.69 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले साइबर थाना, चौक, आलमबाग व कृष्णानगर के हैं। पुलिस चारों मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।

    इंदिरानगर के लक्ष्मणपुरी स्थित वैभव एंक्लेव निवासी मनोज अग्रवाल की पत्नी किरन का खाता यूनियन बैंक आफ इंडिया है। किरन के मोबाइल में जियो के नेटवर्क की समस्या देख नया मोबाइल खरीदकर सिमकार्ड लगाया तो खाते से रुपये निकलने का मैसेज आया। पासबुक में इंट्री कराई तो पता चला कि खाते से 11 दिन में सात लाख रुपये पार किए गए हैं।

    मनोज ने बताया कि न ही किसी को मोबाइल संबंधी जानकारी शेयर की थी और न ही कभी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड इश्यू कराया है। माना जा रहा है कि साइबर ठगों ने मोबाइल का क्रेडेंशियर डाटा चोरी कर ठगी की हैं। मनाेज ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है।

    वहीं, आलमबाग के छोटा बरहा पवनपुरी निवासी सुनील कुमार ने इलाज के लिए मां को 30 सितंबर को लारी अस्पताल में भर्ती कराया था। सीटी स्कैन के लिए वे मेडिकल कालेज गेट नंबर-2 पर जा रहे थे। इसी बीच एक युवती ने अपने बीमार परिचित से बात करने की बात कहकर मोबाइल मांगा। बात करते हुए युवती परिचित संग मोबाइल लेकर भाग गयी।

    कुछ देर बाद पीड़ित रुपये निकालने एटीएम बूथ पर गया तो पता चला कि खाते से 5.50 लाख रुपये निकले हैं। चौक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर एमआरआई स्कैन सेंटर के सीसी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। उधर, आलमबाग के आदर्शनगर निवासी रुपा महाजन ने बताया कि 14 अक्टूबर को साइबर जालसाज ने खाते से 94 हजार रुपये गायब कर दिए।

    इसके अलावा कृष्णानगर के सरदारी खेड़ा निवासी अमरीन बानो का खाता यूनियन बैंक में है। उन्होंने बताया कि साइबर जालसाज ने पिता को काल की। रिश्तेदार बनकर कहा कि गुजरात में फंसे हैं। खाते का सर्वर नहीं चल रहा है। लिहाजा आपके खाते में 25 हजार भिजवा देते हैं, आप मुझे भेज देना। जाली मैसेज भेजकर जालसाज ने 25 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए।