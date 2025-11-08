साइबर ठगों ने महिला और बुजुर्ग समेत छह लोगों के खातों से पार किए 8 लाख, ऐसे बिछाया जाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने महिला और बुजुर्ग समेत छह के खातों से 8.05 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले चिनहट, हजरतगंज, बीबीडी, जानकीपुरम और सुशांत गोल्फ सिटी के हैं। पुलिस सभी मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।

कमता विमलनगर निवासी अविनाश सिंह ने बताया कि जालसाज ने कई बार में 3,85,907 रुपये ट्रांसफर करा लिए। वहीं, हजरतगंज के अशोक मार्ग निवासी नरेंद्र कुमार ने बताया कि साइबर जालसाज ने उनके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1,02,748 रुपये निकाल लिए।