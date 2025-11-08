Language
    साइबर ठगों ने महिला और बुजुर्ग समेत छह लोगों के खातों से पार किए 8 लाख, ऐसे बिछाया जाल

    By Ayushman Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:14 PM (IST)

    राजधानी में साइबर ठगों ने एक महिला और बुजुर्गों समेत छह लोगों के खातों से 8 लाख रुपये उड़ा लिए। ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर निजी जानकारी मांगी और खातों से पैसे निकाल लिए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने महिला और बुजुर्ग समेत छह के खातों से 8.05 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले चिनहट, हजरतगंज, बीबीडी, जानकीपुरम और सुशांत गोल्फ सिटी के हैं। पुलिस सभी मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।

    कमता विमलनगर निवासी अविनाश सिंह ने बताया कि जालसाज ने कई बार में 3,85,907 रुपये ट्रांसफर करा लिए। वहीं, हजरतगंज के अशोक मार्ग निवासी नरेंद्र कुमार ने बताया कि साइबर जालसाज ने उनके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1,02,748 रुपये निकाल लिए।

    इसी थाना क्षेत्र के नरही निवासी साहिल सोनकर ने बताया कि तीन बार में 95 हजार रुपये पार हो गए। उधर, बीबीडी के ओमेगा ग्रीन पार्क निवासी बुजुर्ग अशोक कुमार सिंह के खाते से 24,430 रुपये ठग ने पार कर दिए। इसके अलावा जानकीपुरम सहारा स्टेट निवासी रश्मि सिंह ने बताया कि मोबाइल हैक कर 45000 ठग लिए गए। वहीं, सुशांत गोल्फ सिटी के अर्जुनगंज निवासी वीरेंद्र यादव ने बताया कि खाते से 1,51,896 रुपये निकलने का मैसेज आया।