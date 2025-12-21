राजधानी के साढ़े तीन लाख बिजली बकाएदारों पर नकेल लगाने की तैयारी, उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे बिल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के साढ़े तीन लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने मुफ्त की बिजली तो जलाई लेकिन बिल देने में आनाकानी कर रहे हैं। किसी का बिल छह हजार पहुंच गया है तो किसी का पंद्रह हजार से अधिक हो गया है। यह वह उपभोक्ता हैं, जिनके परिसर में बिजली विभाग ने स्मार्ट प्री पेड मीटर लगा दिए हैं। उनके परिसर में खर्च होने वाली एक-एक यूनिट बिजली का हिसाब बिजली विभाग के पास है।

प्री पेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या बकाएदारों में बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 11 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें तीस हजार से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके बिल माइनस में चल रहा है।

विभाग सिर्फ इसलिए कनेक्शन नहीं काट रहा था कि उपभोक्ता थोड़ा नई प्रणाली को समझ लें, लेकिन तीन से चार माह बाद भी कोई सुधार ऐसे उपभोक्ताओं में नहीं हुआ और अब बकाया कई सौ करोड़ पहुंच गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 19 जिलों में ऐसे बकाएदारों से मासिक बिल वसूलने के लिए फोन व मैसेज का सहारा ले चुका है। इसका असर यह हुआ कि तीन से चार प्रतिशत बकाएदारों ने भी बिल जमा किया। अभी भी एक बड़ा तबका बिल ही नहीं जमा कर रहा है।