राजधानी के साढ़े तीन लाख बिजली बकाएदारों पर नकेल लगाने की तैयारी, उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे बिल
लखनऊ में बिजली विभाग राजधानी के साढ़े तीन लाख बिजली बकाएदारों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कई उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं कर रहे हैं। वि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के साढ़े तीन लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने मुफ्त की बिजली तो जलाई लेकिन बिल देने में आनाकानी कर रहे हैं। किसी का बिल छह हजार पहुंच गया है तो किसी का पंद्रह हजार से अधिक हो गया है। यह वह उपभोक्ता हैं, जिनके परिसर में बिजली विभाग ने स्मार्ट प्री पेड मीटर लगा दिए हैं। उनके परिसर में खर्च होने वाली एक-एक यूनिट बिजली का हिसाब बिजली विभाग के पास है।
प्री पेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या बकाएदारों में बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 11 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें तीस हजार से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके बिल माइनस में चल रहा है।
विभाग सिर्फ इसलिए कनेक्शन नहीं काट रहा था कि उपभोक्ता थोड़ा नई प्रणाली को समझ लें, लेकिन तीन से चार माह बाद भी कोई सुधार ऐसे उपभोक्ताओं में नहीं हुआ और अब बकाया कई सौ करोड़ पहुंच गया है।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 19 जिलों में ऐसे बकाएदारों से मासिक बिल वसूलने के लिए फोन व मैसेज का सहारा ले चुका है। इसका असर यह हुआ कि तीन से चार प्रतिशत बकाएदारों ने भी बिल जमा किया। अभी भी एक बड़ा तबका बिल ही नहीं जमा कर रहा है।
अब ऐसे उपभोक्ताओं के घरों में आउटसोर्स कर्मी पहुंचकर आग्रह भी कर चुके हैं। अब ऐसे बकाएदार उपभोक्ताओं का नया साल अंधेरा में बनेगा। क्योंकि विभाग किसी भी सूरत में ऐसे बकाएदारों को बख्शने वाला नहीं है।
लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल, जानकीपुरम जोन के मुख्य अभियंता वीपी सिंह और गोमती नगर जोन के मुख्य अभियंता एस गर्ग ने अपनी टीम को ऐसे बकाएदारों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं।
यही नहीं ओटीएस में बकाएदारों से संपर्क करके लाभ लेने के लिए फिर से तेज अभियान चलाने को कहा है। क्योंकि पहला चरण खत्म होने में दस दिन ही शेष बचे हैं।
