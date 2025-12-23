कोडीनयुक्त सीरप और अवैध मादक पदार्थों के सेवन एवं क्रय-विक्रय पर होगी कड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोडीन कफ सिरप का प्रकरण गरमाने के बाद शासन ने मादक पदार्थों की तस्करी, सेवन एवं बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की राज्य स्तरीय समिति की विशेष बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए।

मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक करने, स्कूलों, कालेजों, हास्टलों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास चिह्नित हाट स्पाट्स पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा।

उन्होंने अवैध मादक पदार्थों का सेवन एवं क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव नेे कोडीनयुक्त कफ सीरप की सप्लाई, बिक्री व अवैध भंडारण पर तत्परता से कारवाई करने के लिए कहा। एएनटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक अब्दुल हमीद ने बताया कि वर्ष 2025 में एनकॉर्ड के अंतर्गत कुल 774 जिला स्तरीय गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं।

47,253.19 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। बताया कि मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों में साइकिल रैली, नुक्कड़ नाटक, योगा एवं स्कूली बच्चों के साथ पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

धर्माचार्यों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के साथ-साथ सिनेमाघरों, ट्रैफिक कंट्रोल रूम एवं रेडियो चैनलों द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने जानकारी दी कि एएनटीएफ के गठन के बाद 2022 से 2025 (नवंबर तक) कुल 2,67,234 किलोग्राम माल का निस्तारण किया जा चुका है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 875 करोड़ रुपये है।