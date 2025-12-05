कोडीन युक्त सीरप के अवैध कारोबार में अब तक 128 पर FIR, 28 जिलों में दवा के अवैध भंडारण, बिक्री करने वालों पर हुई कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) ने कोडीन युक्त कफ सीरप सहित नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध भंडारण, बिक्री, खरीद और वितरण करने वालों के खिलाफ 128 एफआइआर दर्ज कराई हैं। इस धंधे से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

एफएसडीए आयुक्त डा. रोशन जैकब ने बताया कि दवा दुकानों के निरीक्षण और छापेमारी में लाखों रुपये की दवाएं जब्त की गई है। संदिग्ध पाए गए अभिलेखों की जांच के बाद 24 से अधिक मेडिकल स्टोर पर कोडीन युक्त सीरप और नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। अवैध रूप से नकली व नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के भंडारण, खरीद, बिक्री, आवाजाही से संबंधित सूचना विभाग के व्हाट्सएप नंबर 8756128434 पर दी जा सकती है।