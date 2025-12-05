कोडीन युक्त सीरप के अवैध कारोबार में अब तक 128 पर FIR, 28 जिलों में दवा के अवैध भंडारण, बिक्री करने वालों पर हुई कार्रवाई

Language
    By Amit Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) ने कोडीन युक्त कफ सीरप सहित नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध भंडारण, बिक्री, खरीद और वितरण करने वालों के खिलाफ 128 एफआइआर दर्ज कराई हैं। इस धंधे से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

    एफएसडीए आयुक्त डा. रोशन जैकब ने बताया कि दवा दुकानों के निरीक्षण और छापेमारी में लाखों रुपये की दवाएं जब्त की गई है। संदिग्ध पाए गए अभिलेखों की जांच के बाद 24 से अधिक मेडिकल स्टोर पर कोडीन युक्त सीरप और नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। अवैध रूप से नकली व नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के भंडारण, खरीद, बिक्री, आवाजाही से संबंधित सूचना विभाग के व्हाट्सएप नंबर 8756128434 पर दी जा सकती है।

    आयुक्त ने बताया कि अभियान के दौरान 28 जिलों में कुल 128 एफआइआर दर्ज की गई हैं। वाराणसी में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में आठ, गाजीपुर में छह, लखीमपुर खीरी और लखनऊ में चार-चार, बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, रायबरेली, संतकबीर नगर, हरदोई, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, बस्ती, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, मीरजापुर में कुल 52 एफआइआर दर्ज की गई हैं।