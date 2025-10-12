Language
    यूपी में कफ सीरप को लेकर नया अभियान जारी, 782 नमूने लेने के बाद सामने आई ये बात

    By Amit Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कफ सीरप के 187 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। प्रदेश में छह अक्टूबर से शुरू हुए अभियान में अब तक 782 नमूने लिए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ, रिलाइफ और रेस्पिफ्रेश कफ सीरप नहीं मिला है। अधोमानक सीरप के खिलाफ अभियान में आरपाइक फार्मास्युटिकल से भी नमूने लिए गए, जहाँ कोडीन सीरप मिला।

    राब्यू, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने रविवार को कफ सीरप के 187 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। प्रदेश में छह अक्टूबर से शुरू हुए अभियान में अब तक 782 नमूने लिए जा चुके हैं। ये नमूने 30 से अधिक कंपनियों के कफ सीरप के हैं। एफएसडीए के अधिकारियों के अनुसार अभी तक जांच के दौरान किसी भी अस्पताल, दवा की दुकान से प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ, रिलाइफ और रेस्पिफ्रेश कफ सीरप नहीं मिला है।

    अधोमानक व मिलावटी कफ सीरप के खिलाफ चल रहे अभियान में शुक्रवार को आरपाइक फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड से भी नमूने लिए गए थे। इस कंपनी की निर्माण इकाई गुजरात में है और मालिक का नाम मनोहर जायसवाल बताया जा रहा है। इस कंपनी में दवाओं की जांच के दौरान कोडिन सीरप भी मिला है। इसकी बिक्री को लेकर भी प्रदेश में अभियान शुरू हो गया है।