यूपी में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को लेकर जारी हो गया नया आदेश, अचानक छापेमारी करेगी टीम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजस्थान व मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने के बाद के बाद प्रदेश में बिक रहे विभिन्न कंपनियों के कफ सिरप के नमूने जांच के लिए लिए जा रहे हैं। बुधवार तक 359 नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए थे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब औषधि निरीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे अब प्रदेश में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों में छापेमारी कर नमूने लें।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इस समय पूरी तरह से कफ सिरप के नमूने लेने और उसकी जांच कराने में जुटा हुआ है। ड्रग कंट्रोलर एसएम गुप्ता के मुताबिक बुधवार तक लिए गए 359 नमूनों को जांच के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट दस दिन के अंदर आ जाने की उम्मीद है। प्रदेश में कफ सिरप बनाने वाली करीब 25 दवा निर्माता कंपनियों में छापेमारी कर वहां से नमूने लिए जाने के आदेश दिए गए हैं।