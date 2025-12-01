Language
    कफ सीरप मामले में आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट लगाने की तैयारी, एसआईटी तैयार कर रही है गैंग चार्ट

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:13 AM (IST)

    कफ सीरप मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। एसआईटी (विशेष जांच दल) आरोपियों का गैंग चार्ट तैयार कर रही है, जिसमें उनके अपराधों और भूमिका का विस्तृत विवरण होगा। एसआईटी मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी में शामिल आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी आरोपितों का गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है। मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने आरोपितों के विरुद्ध अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं।

    वहीं रविवार को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए गए शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद से एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी है। भोला ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं।

    कफ सीरप में मिलावट की जानकारी सामने आने के बाद शुरू हुई जांच के बाद मामले की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से संचालित किए जा रहे इस गिरोह के विरुद्ध अभी तक करीब 40 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

    कफ सीरप की तस्करी केवल पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूर्वांचल में बनने वाले यह फर्जी कफ सीरप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक भेजा जा रहा था।

    अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि पूरे मामले में करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक के कफ सीरप की तस्करी राज्य के विभिन्न जिलों, प्रदेश व बांग्लादेश को की गई है।

    इस गिरोह में जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उनके गैंग चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। एसआईटी के सूत्र के अनुसार संबंधित की गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपितों पर गैंगेस्टर एक्ट लगाया जा सकता है।