कफ सीरप मामले में आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट लगाने की तैयारी, एसआईटी तैयार कर रही है गैंग चार्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी में शामिल आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी आरोपितों का गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है। मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने आरोपितों के विरुद्ध अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं।

वहीं रविवार को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए गए शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद से एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी है। भोला ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। कफ सीरप में मिलावट की जानकारी सामने आने के बाद शुरू हुई जांच के बाद मामले की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से संचालित किए जा रहे इस गिरोह के विरुद्ध अभी तक करीब 40 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।