पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी रहा कफ सीरप कांड का आलोक, छह साल पुरानी एफआईआर की कॉपी से रिश्ता उजागर
पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी आलोक का नाम कफ सीरप कांड में सामने आया है। छह साल पुरानी एफआईआर की कॉपी से पता चला है कि आलोक और धनंजय सिंह के बीच गहर ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कफ सीरप कांड के आरोपित आलोक सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी रहा है। कफ सीरप कांड में आलोक सिंह का नाम सामने आने के बाद पूर्व सांसद ने पूरे मामले से कन्नी काट ली थी, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध कई फोटो व वीडियो ने दोनों के करीबी रिश्तों को उजागर किया।
आजाद अधिकार सेना ने इस मामले में बुधवार को एक एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक की है। यह एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में 31 जुलाई 2019 को दर्ज की गई थी। एफआईआर में पुलिस ने धनंजय के साथ आलोक को सह आरोपित बनाया है।
मध्य प्रदेश में कफ सीरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले की जांच शुरू होने के बाद अब तक आलोक सहित उत्तर प्रदेश के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के साथ पूर्व सांसद के संबंधों के सामने आने के बाद एसेंजियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।
आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी राजीव कृष्ण को भेजी शिकायत में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एसटीएफ के एएसपी लाल प्रताप सिंह को तत्काल स्थानांतरित किया जाए।
उन्होंने शिकायत में यह भी लिखा है कि बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के बारे में एसटीएफ ने सुशांत गोल्फ सिटी और आशियाना थाने की एफआईआर की जानकारी सार्वजनिक की है, लेकिन हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर की जानकारी नहीं दी गई है। इस एफआईआर में धनंजय के साथ आलोक भी आरोपित है। इससे दोनों के पुराने और करीबी रिश्ते उजागर होते हैं।
