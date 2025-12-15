पूछताछ के बाद जेल भेजे गए कफ सीरप मामले के आरोपी, कफ सीरप की जब्त की जा चुकी हैं 3.5 लाख बोतलें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कफ सीरप मामले में गिरफ्तार आरोपित अमित टाटा और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को रविवार को जेल भेज दिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दोनों आरोपितों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। रविवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को जेल भेजा गया है।

पूछताछ में दोनों ने सिंडिकेट के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपितों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कफ सीरप के सिंडिकेट में शामिल होकर करोड़ों रुपये की कमाई की है। एसटीएफ ने दोनों आरोपितों से पूछताछ की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ भी साझा की है। सोमवार को ईडी की टीम जेल में दोनों से पूछताछ करेगी। साथ ही आरोपितों की संपत्तियों के मूल्यांकन की तैयारी भी ईडी ने शुरू कर दी है।

लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे के पास अहमामऊ में करीब 7,000 वर्ग फुट में बनी आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर छापेमारी के बाद जांच एजेंसियां हैरान हैं। यूरोपियन स्टाइल के इंटीरियर और घुमावदार सीढ़ियों से लेकर विंटेज लाइटिंग व अलंकृत रेलिंग के अलावा कोठी में महंगी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है।

अभी तक की जांच में यह बात सामने आइ है कि करीब दो करोड़ रुपये कोठी को सजाने में खर्च किया गया है। ईडी का अनुमान है कि भूमि के बिना कोठी की कीमत करीब पांच करोड़ रुपये से अधिक है। छापेमारी में जब्त की गई वस्तुओं में लग्जरी हैंडबैग, राडो की घड़ियां और कई इलेक्ट्रानिक उपकरण शामिल हैं।

ईडी ने विभिन्न जिलों में दर्ज की की गई 30 एफआईआर की भी जानकारी पुलिस से ली है। साथ ही छापेमारी में बरामद किए गए आरोपितों की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियों का मूल्यांकन कराने की तैयारी ईडी ने शुरू कर दी है। जेल में आरोपितों से इन्हीं संपत्तियों और सिंडेकेट के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जाएगी।