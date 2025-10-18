दीपावली से पहले यूपी के इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत, ढाई दर्जन अधिकारियों को मिला प्रमोशन
लखनऊ में सहकारिता विभाग में शनिवार को कई अधिकारियों को पदोन्नति मिली। आठ संयुक्त आयुक्तों को अपर आयुक्त बनाया गया, जिनमें उदयभान और कल्पना लाल शामिल हैं। ग्यारह उप आयुक्तों को संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनपद स्तर के ग्यारह सहायक आयुक्तों को उप आयुक्त बनाया गया। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि इससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी।
राब्यू, लखनऊ। शनिवार को सहकारिता विभाग में ढाई दर्जन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। संयुक्त आयुक्त के पद पर तैनात उदयभान, कल्पना लाल, संजीव कुमार राय, राजेश कुमार सिंह, दीपक सिहं, आरएस सेंगर, अशोक कुमार तथा आदित्य कुमार दुबे को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता के पद पर पदोन्नति दी गई है।
इसके साथ ही 11 उप आयुक्त एवं उप निबंधक को सयुंक्त आयुक्त एवं सयुंक्त निबंधक के पद पर पदोन्नति मिली है। संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति पाने वालों में अभय सिंह, अनूप कुमार द्विवेदी, रत्नाकर सिहं, वीर विक्रम सिंह, प्रमोद वीर आर्य, आलोक कुमार सिंह, सोमी सिहं, विकास कुमार, अरूणाक्षी मिश्रा, अरविंद प्रकाश तथा सवीन्द्र सिहं शामिल हैं। जनपद स्तर पर तैनात 11 सहायक आयुक्तों को उप आयुक्त के पद पर पदोन्नति दी गई है।
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने पदोन्नत अधिकारियों की कुशल कार्यशैली से विभागीय प्राथमिकताओं को गति दी जा सकेगी।
