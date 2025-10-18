दीपावली से पहले यूपी के इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत, ढाई दर्जन अधिकारियों को मिला प्रमोशन

राब्यू, लखनऊ। शनिवार को सहकारिता विभाग में ढाई दर्जन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। संयुक्त आयुक्त के पद पर तैनात उदयभान, कल्पना लाल, संजीव कुमार राय, राजेश कुमार सिंह, दीपक सिहं, आरएस सेंगर, अशोक कुमार तथा आदित्य कुमार दुबे को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता के पद पर पदोन्नति दी गई है।

इसके साथ ही 11 उप आयुक्त एवं उप निबंधक को सयुंक्त आयुक्त एवं सयुंक्त निबंधक के पद पर पदोन्नति मिली है। संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति पाने वालों में अभय सिंह, अनूप कुमार द्विवेदी, रत्नाकर सिहं, वीर विक्रम सिंह, प्रमोद वीर आर्य, आलोक कुमार सिंह, सोमी सिहं, विकास कुमार, अरूणाक्षी मिश्रा, अरविंद प्रकाश तथा सवीन्द्र सिहं शामिल हैं। जनपद स्तर पर तैनात 11 सहायक आयुक्तों को उप आयुक्त के पद पर पदोन्नति दी गई है।