यूपी में झंडा लगाओ अभियान से माहौल बनाएगी कांग्रेस, ज्यादा सीटों की दावेदारी को लेकर सक्रिय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोंकने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने राज्य भर में झंडा लगाओ अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला व शहर अध्यक्षों को अगले एक सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा घरों व गाड़ियों पर झंडे व पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है।

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर अगले सप्ताह पहली बैठक होनी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पहले से यह बात कहते आ रहे हैं कि सपा के साथ बराबरी और सम्मान का गठबंधन होगा। इसके तहत कांग्रेस की 200 सीटों पर दावेदारी बनती है। सपा कांग्रेस के 50 से 60 सीटें देने के पक्ष में है।

कांग्रेस की तरफ से अभी तक गठबंधन के लिए 200 सीटों की ही बात सामने आ रही थी। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के 181 सीटों पर दावेदारी ठोकने का बयान देकर कांग्रेस में हलचल बढ़ा दी। वहीं, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा घरों पर झंडे लगाकर सीटों के बंटवारे को लेकर सपा पर दबाव बनाना चाह रही है।