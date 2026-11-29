राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति का गठन अगले सप्ताह किया जाएगा। समिति के गठन से पहले शीर्ष नेतृत्व द्वारा चुनाव प्रचार का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। कांग्रेस इस बार बड़ी रैलियों के आयोजन के साथ-साथ नुक्कड़ सभाओं के आयोजन पर भी जोर देगी। इसे लेकर पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने नई दिल्ली में मंथन किया।

शनिवार को नई दिल्ली में चुनाव प्रचार को लेकर हुई बैठक में पार्टी की महासचिव ने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को जल्द से जल्द से रैलियों के स्थल व तिथियों के चयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक रैलियों के आयोजन स्थल व तिथियों की जानकारी शीर्ष नेतृत्व को उपलब्ध करा दी जाए, जिससे संबंधित वरिष्ठ नेताओं से संबंधित रैलियों के लिए समय लिया जा सके।