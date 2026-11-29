जागरण संवाददाता, लखनऊ। अमीनाबाद से लापता 65 वर्षीय रामनारायण बाजपेई के अपहरण और फिरौती मांगने का आरोप लगा है। उनकी बेटी आंचल बाजपेई पाठक की तहरीर पर अमीनाबाद पुलिस ने सीतापुर निवासी शिवम गुप्ता उर्फ शोभित कृष्ण शुक्ला समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि परिवार के अलग-अलग सदस्यों से एक लाख से 25 लाख रुपये तक मांगे गए और रकम न देने पर बुजुर्ग की हत्या की धमकी दी गई।



आलमबाग के कैलाशपुरी निवासी आंचल के मुताबिक, उनके पिता गणेशगंज निवासी रामनारायण 19 सितंबर से लापता हैं। अमीनाबाद कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। परिवार को तलाश के दौरान पता चला कि वह शिवम के साथ हैं। बुजुर्ग का मोबाइल बंद होने के कारण परिजन उनसे सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे थे।

कभी-कभार एक अज्ञात नंबर से वाट्सएप कॉल पर बात होती थी। आरोप है कि 21 अक्टूबर को आंचल के भाई से पांच हजार रुपये मांगे गए। दो नवंबर को फिरौती की रकम बढ़ाकर मांगी गई। तीन नवंबर को बुजुर्ग के मित्र लक्ष्मी चौरसिया से एक लाख, बड़ी बहन शुचि शुक्ला से चार लाख और आंचल के पति पुष्कर पाठक से 25 लाख रुपये मांगे गए।

पुलिस ने शुरू की जांच आंचल के अनुसार, शिवम सितंबर और अक्टूबर में दो बार उनके पिता को सीतापुर स्थित अपने पैतृक गांव कंटुनी ले गया था। शिवम के भाई राजकुमार, मां रामेश्वरी और पत्नी लक्ष्मी पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप है। चालक नीटू कनौजिया की भूमिका संदिग्ध बताई गई है।

परिवार का आरोप है कि अयोध्या के एक होटल में पिता और शिवम को चालक नीटू छोड़कर गया था। परिजन पुलिस के साथ वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, तभी होटल संचालक दोनों को अपनी गाड़ी से गोंडा रेलवे स्टेशन ले गया और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया।