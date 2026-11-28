जागरण संवाददाता, लखनऊ। सर्दी बढ़ने के साथ निराश्रितों और जरूरतमंदों को रात गुजारने में परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम ने रैन बसेरों की तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शनिवार को लक्ष्मण मेला मैदान, जियामऊ और एल्डिको स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठंड बढ़ने से पहले सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को सुरक्षित आश्रय मिल सके।

लक्ष्मण मेला मैदान स्थित रैन बसेरे में ठहरने की क्षमता बढ़ाने के लिए दो नए कमरों का निर्माण कराया गया है। नगर आयुक्त ने शेष काम तीन दिन में पूरा करने के निर्देश दिए। जियामऊ स्थित रैन बसेरे में पेंटिंग, शीशे लगाने और अन्य जरूरी सुधार कार्य एक सप्ताह में पूरे कराने को कहा।

जोन-चार के एल्डिको स्थित रैन बसेरे में 120 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। जी प्लस थ्री भवन वाले इस रैन बसेरे में पुताई सहित अन्य काम चल रहे हैं। नगर आयुक्त ने सभी शेष कार्य प्राथमिकता से एक सप्ताह में पूरा कराने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने जोन-चार में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत निर्माणाधीन एनिमल केयर हास्पिटल का भी निरीक्षण किया।