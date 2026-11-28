राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना है। लोकसभा और विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन होने पर सीटों की संख्या बढ़ने के साथ ही सीटों का सियासी गणित भी बदलेगा। जातीय समीकरणों पर भी असर पड़ेगा।

विधान सभा सीटों की संख्या 600 से अधिक होने और महिला आरक्षण लागू होने पर महिला विधायकों की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होगा। प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा।

परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 80 से बढ़कर 120 हो सकती है। वहीं, विधान सभा सीटें 403 से बढ़कर 600 से अधिक होने की संभावना है। प्रदेश विधान सभा में फिलहाल 51 महिला सदस्य हैं, जो कुल सदस्यों का 12.65 प्रतिशत है। नए परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 600 से अधिक होने और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान लागू होने पर महिला सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी।

सुशासन और जनभागीदारी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद तब महिलाएं सरकार में अहम भूमिका निभाएंगी। परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का दायरा कम होने से चुनावी क्षेत्रों के समीकरण बदलेंगे। सीटों की संख्या में संभावित बढ़ोतरी और नए क्षेत्रीय समीकरणों का असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। इससे उत्तर प्रदेश में सुशासन और जनभागीदारी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।