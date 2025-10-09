Language
    बसपा से आए नेताओं को आगे कर मायावती को घेरेगी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साधा निशाना

    By Alok Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:25 AM (IST)

    कांग्रेस कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर मायावती को घेरने की तैयारी में है। अजय राय ने मायावती पर कांशीराम की विरासत बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मायावती की रैली को राजनीतिक तमाशा बताया और वंचितों के मुद्दे पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। पार्टी ने बसपा से आए नेताओं की तस्वीरों वाले पोस्टर लगवाए हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस ने कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती को घेरने की योजना बनाई है। इसके लिए बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए नेताओं को आगे किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित स्मृति सभा में कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर मायावती पर हमला बोलेगी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार मायावती पर तीखा प्रहार किया।

    राय ने कहा कि कांशीराम एक महान नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। आरोप लगाया कि मायावती ने उस विरासत को बेच दिया है। कांशीराम के संघर्ष को खत्म कर दिया है। मायावती भाजपा के कहने पर चल रही हैं। उन्होंने बसपा के पूरे कैडर को भाजपा की गोद में बैठा दिया है।

    नौ अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की प्रस्तावित रैली एक राजनीतिक तमाशा है। बिहार में चुनाव को देखते हुए मायावती रैली का आयोजन कर रही हैं। राय ने कहा, हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामले में मायावती ने एक शब्द भी नहीं कहा है। वंचितों पर हमले हो रहे हैं और वह चुप हैं।

    यह चुप्पी कांशीराम की विचारधारा का अपमान है। कांग्रेस ने कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस को लेकर पोस्टर भी लगवाए हैं। इनमें प्रमुख रूप से बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व नकुल दुबे के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की तस्वीरों को लगाया गया है।

    आप का कल प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन

    आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) पर जूता फेंकने के निंदनीय प्रयास की आलोचना की है। इसके खिलाफ 10 अक्टूबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का एलान किया है। प्रदेश के प्रभारी व राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि यह हमला संविधान और बाबासाहेब अंबेडकर के सपनों पर है। उन्होंने हमले में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करने और इंटरनेट मीडिया ट्रोल्स के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाने की मांग की है।

     