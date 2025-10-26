Bihar Elections 2025: कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए जारी की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, इन बड़े नेताओं के नाम शामिल

कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुखु, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मेहरा कुमार, कृष्णा अल्लवरु, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, मनोज राम, अलका लंबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान, प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन (पप्पू यादव), चरणजीत सिंह चन्नी, अनिल जयहिंद, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, उदय भानु चिब और सुबोध कांत सहाय के नाम शामिल किए गए हैं।