Bihar Elections 2025: कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए जारी की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, इन बड़े नेताओं के नाम शामिल
कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं।
पार्टी ने चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं को पहले ही बिहार भेज दिया है। महागठबंधन का हिस्सा होने के नाते, कांग्रेस गठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।
इसका उद्देश्य मतदान से पहले गठबंधन के बीच किसी भी मतभेद को दूर कर एकजुट होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करना है। कांग्रेस नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे और उन सीटों पर "फ्रेंडली फाइट" की स्थिति को सुलझाने को प्राथमिकता देंगे, जहां गठबंधन दलों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है।
किन नेताओं के नाम शामिल?
कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुखु, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मेहरा कुमार, कृष्णा अल्लवरु, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, मनोज राम, अलका लंबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान, प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन (पप्पू यादव), चरणजीत सिंह चन्नी, अनिल जयहिंद, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, उदय भानु चिब और सुबोध कांत सहाय के नाम शामिल किए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।