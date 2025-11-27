लखनऊ में SIR के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका और बसों में भरकर भेज दिया अस्थाई जेल
लखनऊ में, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर इको गार्डेन भेज दिया। युवा कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वे इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार के बाद यूपी में भी विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है। गुरुवार को
उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा एसआइआर के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हजरतगंज स्थित आयोग के कार्यालय के घेराव करने के लिए कूच किया।
माल एवेन्यू चौराहे से आगे बढ़ने पर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के पहले ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और बसों में भरकर अस्थाई जेल इको गार्डेन भेज दिया।
इस दौरान पुलिस से तीखी नोक-झोंक भी हुई। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव एवं उप्र युवा कांग्रेस मध्य के प्रभारी रिषेन्द्र सिंह ने कहा कि एसआइआर के जरिए वोट चोरी कर बिहार जीत लेने के बाद भाजपा अब इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरे देश में करना चाहती है।
उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य के अध्यक्ष दीपक शिवहरे ने कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस पश्चिमी के अध्यक्ष पारस शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम किसी भी कीमत पर वोट कटने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य के कार्यवाहक अध्यक्ष अंकित तिवारी ने कहा कि एसआइआर वोटर चोरी का नया तरीका है।
