लखनऊ में SIR के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका और बसों में भरकर भेज दिया अस्थाई जेल 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार के बाद यूपी में भी विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है। गुरुवार को

उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा एसआइआर के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हजरतगंज स्थित आयोग के कार्यालय के घेराव करने के लिए कूच किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माल एवेन्यू चौराहे से आगे बढ़ने पर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के पहले ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और बसों में भरकर अस्थाई जेल इको गार्डेन भेज दिया। इस दौरान पुलिस से तीखी नोक-झोंक भी हुई। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव एवं उप्र युवा कांग्रेस मध्य के प्रभारी रिषेन्द्र सिंह ने कहा कि एसआइआर के जरिए वोट चोरी कर बिहार जीत लेने के बाद भाजपा अब इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरे देश में करना चाहती है।