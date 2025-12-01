यूपी में कांग्रेस के नए पदाधिकारियों के लिए होगा इंटरव्यू, चिह्नित युवाओं को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस के नए पदाधिकारियों के लिए साक्षात्कार सात दिसंबर को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रखा गया हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम टैलेंट हंट कार्यक्रम में चिह्नित किए गए युवा नेताओं का साक्षात्कार लेगी।

सात दिसंबर को सबसे वेस्ट जोन (मेरठ) के युवाओं के साक्षात्कार रखे गए हैं। इसके बाद बृज जोन (आगरा), बुंदेलखंड जोन (कानपुर), प्रयागजोन (प्रयागराज), ईस्ट जोन (गोरखपुर) व अवध (लखनऊ) से चिह्नित युवाओं के साक्षात्कार लिए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्य में संगठन को और मजबूत करने तथा युवा चेहरों को आगे लाने के लिए पिछले माह से टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया था। सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम में का उद्देश्य युवा चेहरों की तलाश करना था। इन युवाओं को पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता दिलाएगी और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।