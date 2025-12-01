यूपी में कांग्रेस के नए पदाधिकारियों के लिए होगा इंटरव्यू, चिह्नित युवाओं को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
कांग्रेस पार्टी लखनऊ में 7 दिसंबर को नए पदाधिकारियों के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित कर रही है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय टैलेंट हंट के माध्यम से चुने गए युवा नेताओं का साक्षात्कार लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को पार्टी में सक्रिय भूमिका दी जाएगी, जैसे प्रवक्ता या कार्यक्रम प्रबंधक। कांग्रेस का लक्ष्य युवाओं को जोड़कर संगठन को मजबूत करना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस के नए पदाधिकारियों के लिए साक्षात्कार सात दिसंबर को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रखा गया हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम टैलेंट हंट कार्यक्रम में चिह्नित किए गए युवा नेताओं का साक्षात्कार लेगी।
सात दिसंबर को सबसे वेस्ट जोन (मेरठ) के युवाओं के साक्षात्कार रखे गए हैं। इसके बाद बृज जोन (आगरा), बुंदेलखंड जोन (कानपुर), प्रयागजोन (प्रयागराज), ईस्ट जोन (गोरखपुर) व अवध (लखनऊ) से चिह्नित युवाओं के साक्षात्कार लिए जाएंगे।
कांग्रेस ने राज्य में संगठन को और मजबूत करने तथा युवा चेहरों को आगे लाने के लिए पिछले माह से टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया था। सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम में का उद्देश्य युवा चेहरों की तलाश करना था। इन युवाओं को पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता दिलाएगी और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
अगर कोई बोलने में अच्छा है तो उसे प्रवक्ता की जिम्मेदारी और अगर कोई प्रबंधन में अच्छा है तो उसे कार्यक्रमों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
कुल मिलाकर पार्टी की कोशिश है कि राज्य में हर क्षेत्र के युवाओं को साथ जोड़कर संगठन को नए सिरे मजबूत किया जाए। इस साक्षात्कार के बाद पदाधिकारियों की लिस्ट में कई और नाम जोड़े जाएंगे। पार्टी कालेजों व विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति कर रहे युवा नेताओं को भी साथ जोड़ रही है।
