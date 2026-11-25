डिजिटल डेस्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने पर, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का रिएक्शन सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। यह मेरी समझ से बाहर है।

इमरान का कहना है कि इस पर पार्टी को ही फैसला लेना होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम भिखारी हैं? क्या आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे - कि हमने आपसे सीटों की मांग भी नहीं की और आपने 26 सीटों की घोषणा कर दी? हमने तो आपसे सीटों की मांग ही नहीं की थी। तो अगर आपका काम करने का तरीका यही है कि आप अपनी शर्तें थोपेंगे, तो मुझ जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति को ये बातें समझ नहीं आतीं।

सोमवार को हुई थी वार्ता सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर दिल्ली में सोमवार से वार्ता शुरू हुई थी। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव द्वारा कांग्रेस को 26 सीटों की सूची दिए जाने की बात कही थी। मंगलवार को सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, ‘जीतने वाली 26 सीटों से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात’।