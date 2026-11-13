कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर, अब नहीं बदलेगी कोई भी जिला और शहर अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। तीन दशक बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के प्रयास में लगी कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन लगभग तय है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर कांग्रेस अधिक से अधिक सीट जीतने की जुगत में लगी है।

पार्टी इसी कारण अब विधानसभा चुनाव तक प्रदेश संगठन में किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है। पार्टी का लक्ष्य अनुभवी संगठन के साथ चुनाव में उतरने का है। अब कांग्रेस प्रदेश में किसी भी जिला और शहर अध्यक्ष को नहीं बदलेगी।

आराधना मिश्रा 'मोना' के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर जिला, शहर और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की हुई पहली बैठक में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि अब संगठन में बदलाव नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जिला व शहरों के अध्यक्षों को बदले जाने की अटकलों पर विराम लग गया है।