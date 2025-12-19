कांग्रेस तलाश रही है प्रवक्ता, लखनऊ में उम्मीदवारों का लिया साक्षात्कार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस ने टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत प्रवक्ता, पैनलिस्ट, रिसर्च समन्वयक व प्रचार समन्वयकों के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। टैलेंट हंट कार्यक्रम के दूसरे व अंतिम चरण में 602 उम्मीदवारों का साक्षात्कार शनिवार तक लिया जाएगा।