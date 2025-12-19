Language
    कांग्रेस तलाश रही है प्रवक्ता, लखनऊ में उम्मीदवारों का लिया साक्षात्कार

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत प्रवक्ता, पैनलिस्ट, रिसर्च समन्वयक व प्रचार समन्वयकों के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस ने टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत प्रवक्ता, पैनलिस्ट, रिसर्च समन्वयक व प्रचार समन्वयकों के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। टैलेंट हंट कार्यक्रम के दूसरे व अंतिम चरण में 602 उम्मीदवारों का साक्षात्कार शनिवार तक लिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष डा. सीपी राय ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डा. हिलाल अहमद नकवी, पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डा. उमा शंकर पांडेय ने दो पैनलों में उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया।