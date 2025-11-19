यूपी में एसआईआर अभियान में जुटेंगे 1500 कांग्रेसी, दिल्ली में संगठन सृजन की भी समीक्षा
बिहार चुनाव में मिली निराशा के बाद, कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अविनाश पांडे ने एसआईआर अभियान की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने का निर्देश दिया। पूर्व विधायकों को विशेष जिम्मेदारी देने और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर जोर दिया गया। अजय राय ने दिल्ली विस्फोट में घायल हुए लोगों का हालचाल लिया और मदद का आश्वासन दिया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका खाने के बाद कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मंगलवार को दिल्ली में उप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान, संगठन सृजन व अन्य गतिविधियों की समीक्षा की।
उन्होंने एसआइआर अभियान में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ ही अभियान में 1500 पदाधिकारियों व नेताओं को सक्रिय करने का निर्देश दिया। इनके नाम तय कर दिए गए हैं।
बैठक में पांडे ने कहा कि पूर्व विधायक व अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं को खास जिम्मेदारी दी जाए। कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए जाएं। लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक भी किया जाए। सांसद व कांग्रेस सेंट्रल वाररूम के राष्ट्रीय चेयरमैन श्रीकांत सेंथिल ने उत्तर प्रदेश में वाररूम के माध्यम से कराये जा रहे संगठन सृजन की समीक्षा की।
मंडल के बाद बूथ स्तर पर पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। एमएलसी के अगले वर्ष प्रस्तावित चुनाव व टैलेंट हंट कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद इमरान मजूद व तनुज पुनिया, राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना व विधायक वीरेंद्र चौधरी समेत प्रदेश के 50 से अधिक पदाधिकारी व नेता शामिल रहे।
दिल्ली विस्फोट में हुए घायलों का लिया हाल
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली के लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में लाल किले के पास हुए बम धमाके में घायल हुए उप्र के निवासी भवानी प्रसाद शर्मा, शिवा जायसवाल, पप्पू व मु.दाऊद का हाल लिया और उनके स्वजन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कहा, यह घटना पूरे देश के लिए गहरा दर्द है। केंद्र सरकार ऐसे हमलों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए।
