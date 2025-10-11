Language
    कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के पांच प्रत्याशी किए घोषित, सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी पार्टी

    By Alok Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:54 AM (IST)

    कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों की घोषणा की है। अजय कुमार सिंह, शशिरंजन यादव, डॉ. समीर कुमार सिंह, मो. मसूद आलम और सुबोध कुमार उम्मीदवार हैं। पार्टी बिहार विधान परिषद की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटें जीतने का प्रयास करेगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस विधान परिषद स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों पर अगले वर्ष प्रस्तावित चुनाव में अपनी ताकत आजमाएगी। सपा के पांच प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस ने भी शुक्रवार को अपने पांच प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए।

    कांग्रेस ने मेरठ-सहारनपुर स्नातक क्षेत्र के लिए विक्रांत वशिष्ठ, आगरा स्नातक क्षेत्र के लिए रघुराज सिंह पाल, लखनऊ स्नातक क्षेत्र के लिए डा. देवमणि तिवारी, वाराणसी शिक्षक क्षेत्र के लिए संजय प्रियदर्शी व वाराणसी स्नातक क्षेत्र के लिए अरविंद सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी जल्द छह अन्य प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी।

    सपा से गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह चुनाव सिंबल का चुनाव नहीं है। पार्टी ने एमएलसी की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2026 में प्रस्तावित एमएलसी चुनाव को कांग्रेस एक चुनौती के रूप में ले रही है।

    कांग्रेस शिक्षकों,अधिवक्ताओं, चिकित्सकों व युवाओं के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी। शिक्षक क्षेत्र की छह व स्नातक क्षेत्र की पांच सीटों पर चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी मुख्यालय में कनेक्ट सेंटर की स्थापना की गई है। सभी जिलों में समन्वय केंद्र भी बनाए गए हैं।

    पार्टी ने पहले चरण में स्नातक के लिए पांच लाख व शिक्षक के लिए दो लाख मतदाता फार्म भरवाने का लक्ष्य रखा है। विधि, शिक्षक व चिकित्सा प्रकोष्ठ को चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी सीटों पर वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी भी बनाया जा रहा है।

    राय ने नकली सीरप के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, गोरखपुर समेत 13 जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। आरोप लगाया कि कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की रैली भाजपा के इशारे पर बिहार चुनाव को प्रभावित करने की साजिश थी।

    रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामले में न तो बसपा सुप्रीमो मायावती बोल रही हैं और न ही दूसरे दल। कांग्रेस उस परिवार के साथ है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हरिओम के परिवार को आर्थिक सहयोग देने जा रहा था,जिसे पुलिस ने रोक दिया। यह बेहद निंदनीय है।

    मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि

    कांग्रेसियों ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने मुलायम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।