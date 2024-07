डिलिटल डेस्‍क, लखनऊ। देशभर में विरोध के बावजूद कांवड़ मार्ग पर खानपान की दुकानों पर मालिक और वहां काम करने वालों का नाम लिखने के फैसले पर सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआइजी अजय साहनी अडिग हैं। उनका कहना है कि परिक्षेत्र के तीनों जिले सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के कप्तान को निर्देशित किया गया है कि वे कांवड़ मार्ग पर खानपान की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखवाना सुनिश्चित करें।

वहीं लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष अजय राय ने कहा कि यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। वे समाज में भाईचारे की भावना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

#WATCH | Lucknow: On food shops on the Kanwar routes across Uttar Pradesh asked to put up 'nameplates', state Congress chief Ajay Rai says, "This is absolutely impractical. They are trying to impair the sense of brotherhood in society, trying to create distance among people. This… pic.twitter.com/GAIs7P1Ce0