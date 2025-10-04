Language
    यूपी में भी कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री पर रोक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जारी किया आदेश

    By hemant kumar srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:08 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए घातक कोल्ड्रिफ सीरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिया है। सरकारी अस्पतालों में इसकी आपूर्ति पहले से ही बंद है और निजी अस्पतालों को भी इसके उपयोग को रोकने के आदेश दिए गए हैं। चिकित्सकों से भी इस सीरप को न लिखने की अपील की गई है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बच्चों के लिए जानलेवा बनी कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री पर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थापन द्वारा रोक लगाए जाने के बाद यूपी में भी इसे प्रतिबंधित करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए हैं।

    पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष को निर्देशित किया है कि छोटे बच्चों को खांसी की सीरप नहीं देने के लिए तत्काल एडवाइजरी जारी की जाए। उन्होंने बताया है कि कोल्ड्रिफ सीरप की सप्लाई सरकारी अस्पतालों में नहीं की जा रही है। निजी अस्पतालों में भी इस सीरप के उपयोग को रोकने के आदेश दिए जा रहे हैं। चिकित्सकों से अपील की है कि वह इस सीरप को न लिखें।