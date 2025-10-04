यूपी में भी कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री पर रोक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बच्चों के लिए जानलेवा बनी कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री पर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थापन द्वारा रोक लगाए जाने के बाद यूपी में भी इसे प्रतिबंधित करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए हैं।

पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष को निर्देशित किया है कि छोटे बच्चों को खांसी की सीरप नहीं देने के लिए तत्काल एडवाइजरी जारी की जाए। उन्होंने बताया है कि कोल्ड्रिफ सीरप की सप्लाई सरकारी अस्पतालों में नहीं की जा रही है। निजी अस्पतालों में भी इस सीरप के उपयोग को रोकने के आदेश दिए जा रहे हैं। चिकित्सकों से अपील की है कि वह इस सीरप को न लिखें।