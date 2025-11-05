कोडीन सीरप की अवैध बिक्री करने वाली 16 फर्मों पर एफआईआर, 25 दुकानों पर नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर रोक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कोडीन सीरप की अवैध बिक्री करने वाली 16 फर्मों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। नारकोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ चले अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

एफएसडीए सूत्रों के अनुसार प्रदेश में 115 दवा दुकानों की जांच करके कोडीन सीरप के नमूने लिए गए। 25 दवा की दुकानों पर नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, लखनऊ की इधिका लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से लाखों बोतल कोडीन सीरप की बिक्री का रिकार्ड नहीं मिला है। यह लखनऊ में स्थित आर्पिक फार्मा की सहयोगी कंपनी है। सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर, रायबरेली, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, कौशांबी सहित कई जिलों में इधिका लाइफ साइंसेज से कोडीन सीरप की आपूर्ति की गई है।