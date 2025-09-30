Language
    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:53 PM (IST)

    लखनऊ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत श्रीअन्न (मोटे अनाज) की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। मक्का बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण चल रहा है। किसानों को fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकार ने ज्वार बाजरा और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान कराने का निर्देश दिया गया है।

    यूपी में मोटे अनाज की खरीद कब से शुरू होगी? फाइनल हो गई तारीख

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 'श्रीअन्न' (मोटे अनाज) की पहली अक्टूबर से खरीद होगी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। 'मोटे अनाज' में शामिल मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण व नवीनीकरण चल रहा है।

    खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक इसके लिए किसानों को fcs.up.gov.in या ऐप UP KISAN MITRA पर पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। खरीद पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी।

    सरकार ने ज्वार (मालदांडी) का 3749, ज्वार (हाईब्रिड) का 3699 रुपये, बाजरा का 2775 और मक्का का 2400 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। योगी सरकार ने 48 घंटे में किसानों को भुगतान कराने का निर्देश दिया है।

    किसानों को 48 घंटे में भुगतान का निर्देश

    किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से भी संपर्क साध सकते हैं। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।

    योगी सरकार ने 48 घंटे के भीतर भुगतान का निर्देश दिया है। वहीं बिचौलियों को रोकने व पारदर्शिता बरतते हुए क्रय केंद्रों पर मोटे अनाज की खरीद ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की भांति किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए ही होगी।

    इन जिलों में होगी मक्का खरीद

    मक्का खरीद 25 जनपदों में होगी। यह जनपद बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, देवरिया व ललितपुर हैं।

    बाजरा खरीद वाले जनपद निर्धारित

    बदायूं, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई व उन्नाव समेत 33 जनपदों में बाजरा खरीद होगी।

    इन जिलों में होगी ज्वार की खरीद

    बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर व जालौन में ज्वार की खरीद होगी।