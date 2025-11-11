लखनऊ के सीएमएस में बास्केटबॉल का पोल गिरने से 11वीं का छात्र घायल, वेंटिलेटर पर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल (सीएमएस) में सोमवार सुबह खेल के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बास्केटबाल खेलते समय पोल गिरने से 11वीं कक्षा का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। डाक्टरों ने छात्र को वेंटिलेटर पर रखा है। इधर, देर शाम तक स्कूल प्रशासन मामले को दबाने में लगा रहा। न तो उसने घटना की स्पष्ट जानकारी दी और न ही यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर किस लापरवाही के चलते पोल गिरा और छात्र घायल हुआ।

11वीं कक्षा का छात्र अक्षय बास्केटबाल का खिलाड़ी है। सोमवार को वह अन्य छात्रों के साथ बास्केटबाल कोर्ट में खेल रहा था। खेल के दौरान कोर्ट में लगाया गया मूविंग पोल( जिसे जरूरत के अनुसार हटाया या लगाया जा सकता है) अचानक गिर गया।

पोल गिरने से अक्षय उसके नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरातफरी मच गई। स्कूल प्रशासन ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही घायल छात्र को एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।

ट्रामा सेंटर में डाक्टरों ने बताया कि अक्षय के सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें हैं, जिस कारण उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। उधर, हादसे की जानकारी मिलते ही अक्षय का परिवार अस्पताल पहुंचा, जहां सभी का रो-रोकर बुरा हाल था।

इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि स्कूल प्रशासन की ओर से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। अब एक टीम से स्कूल की सीसी फुटेज की जांच कराई जा रही है। फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।