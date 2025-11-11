लखनऊ के सीएमएस में बास्केटबॉल का पोल गिरने से 11वीं का छात्र घायल, वेंटिलेटर पर
लखनऊ के सिटी मांटेसरी स्कूल में बास्केटबॉल खेलते समय पोल गिरने से 11वीं का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। स्कूल प्रशासन ने घटना को दबाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना नहीं दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। घटना के बाद स्कूल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल (सीएमएस) में सोमवार सुबह खेल के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बास्केटबाल खेलते समय पोल गिरने से 11वीं कक्षा का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। डाक्टरों ने छात्र को वेंटिलेटर पर रखा है। इधर, देर शाम तक स्कूल प्रशासन मामले को दबाने में लगा रहा। न तो उसने घटना की स्पष्ट जानकारी दी और न ही यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर किस लापरवाही के चलते पोल गिरा और छात्र घायल हुआ।
11वीं कक्षा का छात्र अक्षय बास्केटबाल का खिलाड़ी है। सोमवार को वह अन्य छात्रों के साथ बास्केटबाल कोर्ट में खेल रहा था। खेल के दौरान कोर्ट में लगाया गया मूविंग पोल( जिसे जरूरत के अनुसार हटाया या लगाया जा सकता है) अचानक गिर गया।
पोल गिरने से अक्षय उसके नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरातफरी मच गई। स्कूल प्रशासन ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही घायल छात्र को एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।
ट्रामा सेंटर में डाक्टरों ने बताया कि अक्षय के सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें हैं, जिस कारण उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। उधर, हादसे की जानकारी मिलते ही अक्षय का परिवार अस्पताल पहुंचा, जहां सभी का रो-रोकर बुरा हाल था।
इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि स्कूल प्रशासन की ओर से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। अब एक टीम से स्कूल की सीसी फुटेज की जांच कराई जा रही है। फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
घटना के बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ उठे सवाल
- बच्चे खेलने के दौरान वहां पर सुरक्षा को देखते हुए कोई मौजूद नहीं था।
- पोल लगाने के दौरान उसकी चेक क्यों नहीं किया गया?
- आखिर पोल गिरा कैसे, इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई?
- बच्चे के घायल होने के बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।