    UPITS 2025 में आकर्षण का केंद्र बना सीएम युवा कॉन्क्लेव, 5 दिन में 12000 से ज्यादा बिजनेस इंक्वायरी और 9200 रजिस्ट्रेशन

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम युवा मिशन के तहत सीएम युवा कॉन्क्लेव यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस आयोजन में 12025 बिजनेस इंक्वायरी और 9200 पंजीकरण दर्ज किए गए। युवाओं को नए बिजनेस मॉडल्स से परिचित कराया गया और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया। सीएम युवा मिशन को यूपीआईटीएस 2025 की सफलता के लिए अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

    सीएम युवा कॉन्क्लेव युवाओं के लिए उद्यमशीलता का नया मंच

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी सीएम युवा मिशन के तहत आयोजित सीएम युवा कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरा। पांच दिवसीय आयोजन ने न केवल युवाओं को नए-नए बिजनेस मॉडल्स से रूबरू कराया बल्कि उद्यमशीलता और स्वरोजगार की दिशा में नए अवसर भी खोले। इस पांच दिवसीय आयोजन के दौरान कुल 12,025 बिजनेस इंक्वायरी, 9,200 पंजीकरण, 377 बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मीटिंग्स और 90 बिजनेस प्रजेंटेशंस दर्ज किए गए।

    उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना सीएम युवा तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रही है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इस कॉन्क्लेव और एक्सपो ने साबित कर दिया कि प्रदेश के युवा स्टार्टअप, उद्यमशीलता, स्वरोजगार और नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस आयोजन के बाद बड़ी संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करेंगे।

    युवाओं के लिए प्रेरणा का मंच बना कॉन्क्लेव

    सीएम युवा के नोडल और ज्वॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि 5 दिन के कॉन्क्लेव में कई प्रसिद्ध फ्रेंचाइज़ ब्रांड्स, मशीनरी सप्लायर्स और बिजनेस-ऑन-व्हील्स वेंचर्स ने भाग लिया। इनमें डॉक्टर मोरिंगा, एमबीए मखानेवाला, हनीमैन, चीजी क्रेजी कैफे और ओसियन एंटरप्राइज़ जैसे ब्रांड्स ने अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। इन प्रस्तुतियों ने युवाओं को नवाचार और टिकाऊ बिजनेस मॉडल की दिशा में प्रेरित किया।

    टॉप-5 ब्रांड्स रहे आकर्षण का केंद्र

    सबसे अधिक व्यवसायिक पूछताछ प्राप्त करने वाले ब्रांड्स में ओसियन एंटरप्राइजेज (700+), यूपीसीएस स्टोर (650+), एमबीए मक्खनवाला (550+), प्रॉस्पर ग्रुप (500+) और आईक्यूटीएम (450+) शामिल रहे।

    अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित

    सीएम युवा मिशन को यूपीआईटीएस 2025 की सफलता में उत्कृष्ट योगदान के लिए “अवार्ड ऑफ ऑनर” प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री (औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन) नंद गोपाल नंदी, मंत्री (एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम एवं वस्त्र) राकेश सचान, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन आलोक कुमार और मिशन डायरेक्टर-सीएम युवा के. विजयेन्द्र पांडियन की मौजूदगी में प्रदान किया।

    युवाओं की अद्भुत भागीदारी

    कॉन्क्लेव में मेरठ, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़ मंडलों से 3,700 से अधिक युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। बड़ी संख्या में छात्र और नवोद्यमी सीएम युवा पवेलियन में पहुंचे और विभिन्न बिजनेस मॉडल्स को समझने के साथ-साथ अपने सवालों के समाधान भी पाए।