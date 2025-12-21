'SIR में ठीक से काम न किया तो हो सकती है खतरे की घंटी', CM योगी बोले- जो नहीं करना चाहते वे बता दें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भाजपा विधायकों, मंत्रियों, जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में पूरी तरीके से जुटने के निर्देश दिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई पार्टी की कार्यशाला में उन्होंने विधायकों और मंत्रियों को चेताते हुए कहा कि यदि आप एसआईआर में काम ठीक से नहीं करते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पांच-छह हजार या उससे भी कम वोटों से जीत हुई थी। ऐसी सीटें आपके हाथ से जा सकती हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, वे साफ बता दें। काम करने वालों की कमी नहीं है, लाइन लगी है। उनकी जगह दूसरे लोग काम करने के लिए तैयार हैं। एसआईआर को लेकर आयोजित कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी व बूथ लेवल एजेंट-1 (बीएलए) शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने ऐसी सीटों पर चिंता जताई जो परंपरागत रूप से भाजपा की रही हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा मतदाता स्थानांतरित, मृत या अनुपस्थित की श्रेणी में दर्ज हुए हैं। वहीं कई मुस्लिम बहुल सीटें ऐसी हैं जहां कम मतदाता कटे हैं। उन्होंने ऐसी सीटों के नाम भी गिनाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ कैंट, लखनऊ उत्तरी, हरदोई, मिल्कीपुर, लखीमपुर व आगरा दक्षिणी सहित कई सीटों पर 15-16 प्रतिशत तक मतदाताओं के नाम नहीं हैं। इसकी पड़ताल करिये, एक-एक घर जाइये और इन सीटों पर मेहनत करिए। एसआईआर में अभी 26 दिसंबर तक का समय है। अनुपस्थित व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जुड़वाइये। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फर्जी मतदाताओं की भी पड़ताल करिये। कई ऐसे मतदाता हैं जो बाहर से आए और फर्जी नाम शामिल करवा लिया है। उनके दादा-दादी के नाम का पता नहीं है। कई ऐसे भी हैं जहां बेटा, पिता और बाबा की उम्र में 10 से 20 वर्ष का ही अंतर है।

ऐसे फर्जी मतदाताओं की पड़ताल करिये और आपत्तियां दाखिल करिये। यदि घुसपैठिये मतदाता पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह काम हमने ठीक से कर लिया तो विपक्षी षड्यंत्र को यह करारा जवाब होगा।

चुनाव लड़ना है तो एसआईआर में जुट जाएं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जिस तरह आप लोग चुनाव के समय पूरी ताकत से जुटते हैं और जीतने के लिए हर तरीका अपनाते हैं, वह काम अभी से शुरू कर दीजिए। जिसे चुनाव लड़ना और जीतना है, वह एसआईआर में जुट जाए।

इस अभियान का असर आने वाले 20 वर्षों तक रहेगा। लंबे समय तक विधायक बने रहना है तो इस काम को गंभीरता से करें। जिसे काम नहीं करना है, वह मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को बता सकता है। अभियान में साफ हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा एसआईआर में पूरी तरह जुटना हम सब पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। यही वह काम है जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन असली मतदाता है और कौन फर्जी है, यह काम एसआईआर से होगा।