लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी, दोनों राज्यों के संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। लखनऊ में गोमती तट के किनारे चल रहा 10वां उत्तराखंड महोत्सव उत्तराखंड की वास्तविक संस्कृति, रंगों और स्वाद के जरिए सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। 9 से 18 नवंबर तक आयोजित इस महोत्सव में प्रतिदिन भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इसी क्रम में, रविवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा में और वृद्धि की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि यह महोत्सव देवभूमि की लोक परंपराओं, संगीत, नृत्य और पहाड़ी व्यंजनों के माध्यम से इस आयोजन को सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में बदल रहा है।

सीएम की मौजूदगी से बढ़ेगा उत्साह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर आयोजकों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। ऐसे में, देवभूमि की लोक संस्कृति से जुड़े इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाग लेने से लखनऊ में रह रहे उत्तराखंड के लोग बेहद उत्साहित हैं। माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से न सिर्फ कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।