उज्जवला लाभार्थियों को दीपावली का तोहफा देंगे CM योगी, यूपी की 1.86 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को योगी सरकार ने दीपावली पर निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया है। राज्य की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत करेंगे। वहीं दीपावली की तरह होली के त्योहार भी उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का तोहफा मिलेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। सरकार बनने के बाद से हर साल उनको दो सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान किया है।

पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में दो निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। जिसके बाद अब बुधवार से इसके वितरण की शुरुआत होगी। इसमें पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल प्रदान की जाएंगी। जबकि दूसरी चरण में अगले वर्ष जनवरी से मार्च तक वितरण किया जाएगा। पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।

वर्तमान में 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है। ये लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) के अनुसार 14.2 किग्रा एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदेंगे। इसके बाद तीन से चार दिन में सब्सिडी की राशि उनके आधार प्रमाणित बैंक खातों में आयल कंपनियों द्वारा भेज दी जाएगी।