दीपावली पर इन छात्र-छात्राओं को वजीफे का तोहफा देंगे सीएम योगी, लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि भेजेंगे मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार शुक्रवार को 4.83 लाख छात्रों को दीपावली पर वजीफे का तोहफा देगी। लोकभवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से छात्र-छात्राओं के खाते में धनराशि भेजेंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण का प्रारंभ किया है। पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय कर 2.5 लाख से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को पहले ही छात्रवृत्ति दी जा चुकी है।

अब शुक्रवार को दूसरे चरण में 126.68 करोड़ रुपये की धनराशि 4.83 लाख से अधिक विद्यार्थियों के का वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के हित को प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 1295 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3124.45 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2016-17 में इसके लिए 1092.36 करोड़ रुपये का बजट था, जो अब बढ़कर 2825 करोड़ रुपये हो गया है। छात्रवृत्ति वितरण पूरी तरह ऑनलाइन है और लाभ की राशि सीधे आधार-संलग्न बैंक खातों में भेजी जा रही है।