पश्चिम चम्पारण से लेकर सीतामढ़ी तक बिहार की जनता को साधेंगे सीएम योगी, आज फिर होंगी चार जनसभाएं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में चार जनसभाएं करेंगे। वे पश्चिम चम्पारण से सीतामढ़ी तक जनता को संबोधित करेंगे और भाजपा की नीतियों का प्रचार करेंगे। इन सभाओं का उद्देश्य बिहार में भाजपा की पकड़ मजबूत करना और जनता को विकास का संदेश देना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार विधान सभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। गुरुवार को भी मुख्यमंत्री चार जनसभाएं कर बिहार की जनता को भाजपा व एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। उनकी जनसभाएं पश्चिम चम्पारण से लेकर सीतामढ़ी तक होंगी।
योगी का पहला कार्यक्रम पश्चिम चम्पारण जिले में दोपहर 12:15 बजे बगहा विधान सभा क्षेत्र के बबुई टोला खेल मैदान में होगा। यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी दूसरी जनसभा दोपहर 1:10 बजे पश्चिम चम्पारण की लौरिया विधान सभा क्षेत्र के साहू जैन विद्यालय मैदान में होगी।
तीसरी जनसभा भी उनकी पश्चिम चम्पारण जिले में होगी। यह जनसभा दोपहर 2:05 बजे बेतिया के बड़ा रमना मैदान में होगी। मुख्यमंत्री चौथी जनसभा सीतामढ़ी जिले की परिहार विधान सभा क्षेत्र में होगी। यहां वे शाम 3:10 बजे सोनफी बिजली उच्च महाविद्यालय, कोइरिया पिपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी यहां भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार के फायदे जनता को बताएंगे।
कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल का निधन
कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल का बुधवार को निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे आैर काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। सवा माह से वह मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम में भर्ती थे। अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर तीन बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में होगा। अग्रवाल के निधन पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, वरिष्ठ नेता द्विजेंद्र त्रिपाठी, वीरेंद्र मदान व अन्य ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
