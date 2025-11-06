पश्चिम चम्पारण से लेकर सीतामढ़ी तक बिहार की जनता को साधेंगे सीएम योगी, आज फिर होंगी चार जनसभाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार विधान सभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। गुरुवार को भी मुख्यमंत्री चार जनसभाएं कर बिहार की जनता को भाजपा व एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। उनकी जनसभाएं पश्चिम चम्पारण से लेकर सीतामढ़ी तक होंगी।

योगी का पहला कार्यक्रम पश्चिम चम्पारण जिले में दोपहर 12:15 बजे बगहा विधान सभा क्षेत्र के बबुई टोला खेल मैदान में होगा। यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी दूसरी जनसभा दोपहर 1:10 बजे पश्चिम चम्पारण की लौरिया विधान सभा क्षेत्र के साहू जैन विद्यालय मैदान में होगी।

तीसरी जनसभा भी उनकी पश्चिम चम्पारण जिले में होगी। यह जनसभा दोपहर 2:05 बजे बेतिया के बड़ा रमना मैदान में होगी। मुख्यमंत्री चौथी जनसभा सीतामढ़ी जिले की परिहार विधान सभा क्षेत्र में होगी। यहां वे शाम 3:10 बजे सोनफी बिजली उच्च महाविद्यालय, कोइरिया पिपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी यहां भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार के फायदे जनता को बताएंगे।