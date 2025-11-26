राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नशे का काला कारोबार करने वालों के विरुद्ध कोर्ट में प्रभावी पैरवी का दायरा बढ़ेगा। नशे के लिए प्रयोग किए जाने वाले कफ सीरप का बड़ा काला कारोबार पकड़े जाने के बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स (एएनटीएफ) को और प्रभावी बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनटीएफ के छह थानों के लिए जल्द कोर्ट आवंटित कराए जाने का निर्देश दिया है। एएनटीएफ के छह थाने गोरखपुर, बाराबंकी, गाजीपुर, झांसी, मेरठ व सहारनपुर में स्थापित हैं। कोर्ट आवंटन के बाद एएनटीएफ थानों में एफआइआर दर्ज कर उनमें प्रभावी पैरवी होगी।

योगी ने बुधवार को समीक्षा बैठक में एएनटीएफ को और प्रभावी व सक्षम बनाने के निर्देश दिए। कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक संगठनों व प्रशासन को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि नशे की पहुंच युवाओं तक न हो।

अपराधियों को यह साफ संदेश मिलना चाहिए कि उप्र में अवैध ड्रग्स का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा, एएनटीएफ के सभी छह थानों व आठ यूनिटों में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कंप्यूटर आपरेटर व आरक्षी की स्थायी तैनाती की जाए आैर उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी जल्द पूरी की जाए। मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई को तेज करने के लिए एएनटीएफ को आधुनिक उपकरण, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम व अन्य उन्नत तकनीकी संसाधनों से लैस किया जाए।

कहा, एएनटीएफ थानों के लिए न्यायालय आवंटन की प्रक्रिया बिना विलंब पूरी की जाए, जिससे मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध त्वरित सुनवाई व सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही एएनटीएफ थानों के लिए स्थायी भवन निर्माण कराए जाने का निर्देश भी दिया। कहा, संसाधन व संरचना की मजबूती से कार्रवाई की गति बढ़ेगी और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे।

प्रदेश में ड्रग्स के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ेंगे। बैठक में बताया गया कि तीन वर्ष पूर्व एएनटीएफ के गठन के बाद अब तक 2023 से 2025 के बीच 310 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 35,313 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। 883 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।