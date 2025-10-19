Language
    सीएम योगी ने राम मंदिर में किया दर्शन-पूजन, राम की पैड़ी पर जलाए श्रद्धा के दीप

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:04 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर श्रद्धा के दीप जलाए। इससे पहले, उन्होंने श्रीराम मंदिर पहुंचकर मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन-पूजन किए, उनके चरणों में हाजिरी लगाई और आरती उतारी। उन्होंने मंदिर प्रांगण में भी दीप प्रज्वलित किए और वहां मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन किया।  

    मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रांगण में भी किया दीप प्रज्ज्वलन

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर श्रद्धा के दीप जलाए, लेकिन उससे पहले गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ श्रीराम मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन-पूजन किए। उनके चरणों में हाजिरी लगाई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मंदिर भवन व प्रांगण में श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया।

    राम मंदिर में भी योगी ने जलाए दीप
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर भी पहुंचे। वहां उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का पूजन-अर्चन किया, उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक हाजिरी लगाई, फिर परिक्रमा की। मुख्यमंत्री ने यहां श्रीराम जी की आरती उतारी। उन्होंने राम की पैड़ी से पहले राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम के समक्ष, फिर मंदिर प्रांगण में भी दीप जलाए। यहां श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, संघ प्रचारक गोपाल जी, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, अमित सिंह चौहान, चंद्रभानु पासवान आदि मौजूद रहे। सीएम ने यहां श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया।