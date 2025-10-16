Language
    सीएम योगी ने संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी को दी अंतिम श्रद्धांजलि, शिव शांति आश्रम पहुंचकर किया नमन

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:26 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के शिव शांति आश्रम पहुंचकर संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संत के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोकाकुल श्रद्धालुओं के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। साईं चांडूराम जी का बुधवार को निधन हो गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी शोक व्यक्त किया था। आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और सभी ने संत के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।  

    Hero Image

    सीएम योगी ने किए संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के अंतिम दर्शन

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लखनऊ स्थित शिव शांति आश्रम पहुंचे और आश्रम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संत शिरोमणि के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपस्थित शोकाकुल श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के पार्थिव शरीर पर केसरिया अंग वस्त्र ओढ़ाया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। गौरतलब है कि संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी बुधवार को ब्रह्मलीन हो गए थे।

    मुख्यमंत्री योगी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बुधवार को ही अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा था,“सिंधी समाज के प्रमुख धर्मगुरु, पूज्य श्री शांति आश्रम के पीठाधीश्वर, संत शिरोमणि श्री सांईं चांडूराम साहिब जी का निधन अत्यंत दु:खद और आध्यात्मिक समाज की अपूरणीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त अनुयायियों के साथ हैं। भगवान झूलेलाल से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और अनुयायियों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!”

    मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। श्रद्धालुजन और अनुयायी संत शिरोमणि के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने की बात करते दिखे।