Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरिओम वाल्मीकि के स्वजन से CM योगी ने की मुलाकात, सरकारी आवास और नौकरी देने का किया वादा

    By Alok Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार से भेंट की और उन्हें सरकारी आवास तथा नौकरी देने का वादा किया। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया और दोषियों को सज़ा देने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

     मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि अपने पिता छोटे लाल और बेटी अनन्या के साथ सीएम योगी से मुलाकात की।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रायबरेली के ऊंचाहार में पीटकर मारे गए हरिओम वाल्मीकि के स्वजन को सरकारी आवास व पत्नी को नाैकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से भेंट कर उन्हें दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊंचाहार सीट से भाजपा विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय के साथ हरिओम की पत्नी संगीता, पुत्री अनन्या व पिता राम बहादुर ने शनिवार शाम मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। परिवार ने आरोपितों के विरुद्ध की गई कार्रवाई व आर्थिक सहायता के लिए आभार जताया।

    घटना के 12 घंटे के भीतर अधिकतर आरोपितों की गिरफ्तारी हो जाने को लेकर भी आभार जताया। कहा, विधायक मनोज पांडेय घटना के बाद उनके साथ लगातार खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने में पूरी मदद की।

    योगी ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास व नियमों के तहत हरिओम की पत्नी को जल्द किसी विभाग में समायोजित कराए जाने का भरोसा दिलाया। कहा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना में जिनकी भी संलिप्तता है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।

    सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी रहती है। हरिओम की पत्नी संगीता ने मुख्यमंत्री आवास से बाहर आकर कहा कि उत्तर प्रदेश में वंचितों के सम्मान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।