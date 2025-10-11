हरिओम वाल्मीकि के स्वजन से CM योगी ने की मुलाकात, सरकारी आवास और नौकरी देने का किया वादा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रायबरेली के ऊंचाहार में पीटकर मारे गए हरिओम वाल्मीकि के स्वजन को सरकारी आवास व पत्नी को नाैकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से भेंट कर उन्हें दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

ऊंचाहार सीट से भाजपा विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय के साथ हरिओम की पत्नी संगीता, पुत्री अनन्या व पिता राम बहादुर ने शनिवार शाम मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। परिवार ने आरोपितों के विरुद्ध की गई कार्रवाई व आर्थिक सहायता के लिए आभार जताया।

घटना के 12 घंटे के भीतर अधिकतर आरोपितों की गिरफ्तारी हो जाने को लेकर भी आभार जताया। कहा, विधायक मनोज पांडेय घटना के बाद उनके साथ लगातार खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने में पूरी मदद की। योगी ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास व नियमों के तहत हरिओम की पत्नी को जल्द किसी विभाग में समायोजित कराए जाने का भरोसा दिलाया। कहा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना में जिनकी भी संलिप्तता है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।